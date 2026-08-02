Росія завдала одного з наймасованіших ракетних ударів по Львову від початку повномасштабної війни. Одна людина загинула, десятки отримали поранення, а сотні мешканців залишилися без житла. Тим часом у місті розпочали масштабну заміну аварійної тепломережі на вул. Науковій, запровадили нові правила користування прокатними електросамокатами та ухвалили низку важливих рішень для розвитку громади. ZAXID.NET. розповідає про головні події тижня у Львові.

Ракетна атка на Львів

У ніч на 30 липня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури України, застосувавши 358 засобів повітряного нападу. Основний удар прийшовся на Львівську та Київську області. У Львові пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки на вул. Виговського та Патона, школа та два дитячі садки. В одному з будинків на Виговського нерозірвана бойова частина ракети застрягла в стіні між четвертим та п’ятим поверхами, через що рятувальники тимчасово евакуювали 120 мешканців. А в будинку на Патона прямим ударом знесло верхні поверхи.

Кількість постраждалих у місті сягнула 38 осіб, серед них шестеро дітей, одна людина загинула. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що місто повністю відбудує втрачене житло, а до завершення відновлення компенсуватиме оренду — від 12 до 17 тис. грн, залежно від кількості кімнат. За кожне пошкоджене вікно передбачена компенсація до 15 тис. грин, за вхідні двері – 20 тис. грн.

Ремонт тепломережі на Науковій

На вул. Науковій розпочали заміну аварійної магістральної тепломережі, збудованої у 1973 році. До 29 серпня підрядники планують оновити понад кілометр зношеного трубопроводу на п'яти ділянках міста. За даними ЛМКП «Львівтеплоенерго», у 2026 році підприємство планує замінити 10 км тепломереж. Загальна протяжність тепломереж у Львові понад 560 км, половина вже вичерпала термін експлуатації.

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Нові правила для електросамокатів

Львівська міська рада затвердила зміни до правил благоустрою: користуватися прокатними електросамокатами тепер можна лише з 16 років і обов'язково в захисному шоломі. На потенційно небезпечних ділянках запроваджено обмеження швидкості до 15 км/год. Рішення ухвалили на тлі зростання дитячого травматизму — з березня 2026 року до лікарень Львова госпіталізували понад 100 дітей із важкими травмами після падіння з самокатів.

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