Ветеран війни та пацієнт Центру UNBROKEN Микола Шот здійснив ще одну свою мрію – вперше піднявся на параплані над Карпатами. Захисник із Новояворівська після важкого поранення на фронті втратив обидві руки та ноги, однак не припинив вести активне життя. Він уже навчився ходити на протезах, кермує адаптивним автомобілем, катається на лижах і бере участь у забігах. Політ організували команди Центру UNBROKEN та аероклубу «7 Небо». За словами Миколи, емоції від польоту неможливо передати словами, а сам досвід він із задоволенням повторив би ще раз.

Відео центру «Незламні»