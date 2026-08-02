Оператори Чернігівського прикордонного загону знищили безпілотник ZALA Z-20

Оператори Чернігівського прикордонного загону знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на рекордній висоті – 6 858 м. Про це у неділю, 2 серпня, повідомила Державна прикордонна служба України.

У дописі зазначають, що ворожий дрон вдалося перехопити за допомогою FPV-перехоплювача STING.

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«Ворог розраховував, що на такій висоті його розвідник ZALA Z-20 буде у безпеці. Оператори FPV-перехоплювача STING Чернігівського загону довели протилежне», – йдеться у повідомленні прикордонників.

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У ДПСУ наголосили, що успішне перехоплення безпілотника на висоті 6 858 м стало найвищим підтвердженим результатом серед усіх підрозділів, які діють у Чернігівській області.

Нагадаємо, львівська 103-тя окрема бригада ТрО ЗСУ увійшла до четвірки найефективніших підрозділів за кількістю знищених ворожих безпілотників у липні. Попереду у рейтингу: 414 окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра», 1020 зенітний ракетно-артилерійський полк та 38 зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.