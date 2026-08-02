ДТП сталась близько 01:25 на вул. Чорновола у місті Самбір

У суботу вночі, 1 серпня, на Львівщині внаслідок наїзду Volkswagen Golf загинув пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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ДТП сталась близько 01:25 на вул. Чорновола у місті Самбір. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 20-річний місцевий мешканець, наїхав на пішохода, 47-річного жителя Харкова. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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