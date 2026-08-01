Хлопчик опинився під завалами після влучання російської ракети у житловий будинок на вул. Патона

Шестирічного хлопчика, якого рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку після російської ракетної атаки на Львів 30 липня, виписали з лікарні. Про це у суботу, 1 серпня, повідомили у Львівській міській раді.

Хлопчик опинився під завалами після влучання російської ракети у житловий будинок на вул. Патона, 25. Рятувальникам вдалося деблокувати його. Дитину одразу госпіталізували до лікарні св. Миколая, де лікарі надали всю необхідну допомогу.

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За інформацією медиків Першого медичного об’єднання Львова, хлопчик уже може продовжувати відновлення вдома. Попереду на нього чекає реабілітація, однак лікарі оцінюють його стан позитивно.

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У лікарнях Львова станом на 1 серпня перебувають семеро людей, які постраждали внаслідок масованої ракетної атаки на місто.

Нагадаємо, 30 липня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Львів. Зафіксовано влучання у житлові будинки на вул. Виговського та Патона, загалом пошкоджень зазнали більше 20 будинків, ліцей, дитячий садок і бібліотека. Одна людина загинула, а більше 30 отримали поранення.