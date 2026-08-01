ДТП сталася на автодорозі «Дрогобич – Довголука» між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.

У п’ятницю, 31 липня, на Львівщині сталася ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом постраждали 11 людей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 19:30 на автодорозі «Дрогобич – Довголука» між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.

За попередніми даними правоохоронців, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 37-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний житель Дрогобицького району. У салоні автобуса перебували 14 пасажирів.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій Skoda та дві його пасажирки віком 12 і 15 років, а також водій автобуса та семеро його пасажирок. Усі пасажирки автобуса – жительки району віком від 22 до 59 років.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.