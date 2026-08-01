31 липня максимальна температура повітря у Львові становила 32,7° тепла

У п’ятницю, 31 липня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Як йдеться в повідомленні синоптиків, вдень 31 липня максимальна температура повітря у Львові становила 32,7° тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1994 році і становило 32,6° тепла.

У суботу, 1 серпня, на Львівщині буде малохмарно, без опадів. Синоптики прогнрозують сильну спеку – +35 – +39°. У Львові також буде спекотно – 35 – 37° тепла.