Маринована молода картопля з чилі. Рецепт дня
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Маринована молода картопля – простий і водночас оригінальний літній гарнір, який чудово поєднується з м'ясом, рибою або овочами, приготованими на грилі. Завдяки ароматному маринаду з часником, зеленню та яблучним оцтом картопля набуває насиченого смаку й легкої пікантності. Найкраще страва смакує після кількох годин у холодильнику, коли всі аромати добре поєднаються. Рецепт від Sandrajuninger.
Інгредієнти
|Молода картопля
|500 г
|Рослинна олія
|200 мл
|Яблучний оцет
|50 мл
|Вода
|50 мл
|Ріпчаста цибуля
|1 шт.
|Зелена цибуля
|30 г
|Часник
|3 зубчики
|Червоний перець чилі
|1 шт.
|Петрушка
|30 г
|Сіль
|1 ст. л.
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Добре помийте молоду картоплю, за потреби почистьте її щіткою. Залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 15–20 хвилин до м'якості. Злийте воду, трохи охолодіть картоплю та наріжте великими шматочками.
Крок 2
Очистьте ріпчасту цибулю й наріжте тонкими півкільцями або дрібними кубиками. Подрібніть зелену цибулю та петрушку. Очистьте й дрібно наріжте часник. Перець чилі наріжте тонкими кільцями.
Крок 3
Приготуйте маринад. Змішайте рослинну олію, яблучний оцет, воду, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішайте до часткового розчинення солі.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть у банку або глибокий контейнер частину цибулі, зелені, часнику та чилі. Зверху покладіть шар картоплі й полийте невеликою кількістю маринаду.
Крок 5
Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти. Наприкінці залийте картоплю залишком маринаду.
Крок 6
Закрийте ємність кришкою та обережно струсіть, щоб маринад рівномірно розподілився.
Крок 7
Поставте картоплю в холодильник щонайменше на 4–6 годин, а для більш насиченого смаку – на добу.
Крок 8
Перед подачею обережно перемішайте страву та за бажанням прикрасьте свіжою петрушкою або зеленою цибулею.