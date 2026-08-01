Маринована молода картопля – простий і водночас оригінальний літній гарнір, який чудово поєднується з м'ясом, рибою або овочами, приготованими на грилі. Завдяки ароматному маринаду з часником, зеленню та яблучним оцтом картопля набуває насиченого смаку й легкої пікантності. Найкраще страва смакує після кількох годин у холодильнику, коли всі аромати добре поєднаються. Рецепт від Sandrajuninger.

Інгредієнти Молода картопля 500 г Рослинна олія 200 мл Яблучний оцет 50 мл Вода 50 мл Ріпчаста цибуля 1 шт. Зелена цибуля 30 г Часник 3 зубчики Червоний перець чилі 1 шт. Петрушка 30 г Сіль 1 ст. л. Чорний мелений перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Добре помийте молоду картоплю, за потреби почистьте її щіткою. Залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 15–20 хвилин до м'якості. Злийте воду, трохи охолодіть картоплю та наріжте великими шматочками. Крок 2 Очистьте ріпчасту цибулю й наріжте тонкими півкільцями або дрібними кубиками. Подрібніть зелену цибулю та петрушку. Очистьте й дрібно наріжте часник. Перець чилі наріжте тонкими кільцями. Крок 3 Приготуйте маринад. Змішайте рослинну олію, яблучний оцет, воду, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішайте до часткового розчинення солі. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Викладіть у банку або глибокий контейнер частину цибулі, зелені, часнику та чилі. Зверху покладіть шар картоплі й полийте невеликою кількістю маринаду. Крок 5 Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти. Наприкінці залийте картоплю залишком маринаду. Крок 6 Закрийте ємність кришкою та обережно струсіть, щоб маринад рівномірно розподілився. Крок 7 Поставте картоплю в холодильник щонайменше на 4–6 годин, а для більш насиченого смаку – на добу. Крок 8 Перед подачею обережно перемішайте страву та за бажанням прикрасьте свіжою петрушкою або зеленою цибулею.