Якщо не враховувати важливі нюанси, диня може швидше втратити свої смакові якості або почати псуватися

Правильне зберігання дині допомагає довше зберегти її соковитість і солодкий смак. Якщо не враховувати важливі нюанси, диня може швидше втратити свої смакові якості або почати псуватися. Real Simple розповідає, як правильно зберігати диню.

Де зберігати цілу диню?

Зберігайте цілу диню за кімнатної температури на стільниці. Так диня може пролежати від 3 до 5 днів, а також дозріти. Окрім цього ви можете зберігати диню в холодильнику, де вона залишатиметься придатною протягом одного-двох тижнів, залежно від початкової стиглості.

Як зберігати розрізану диню?

Через високий вміст води в дині, вона досить швидко псується після нарізання. Найкраще зберігати нарізану диню у герметичному контейнері для зберігання харчових продуктів у холодильнику. У такому вигляді нарізана диня може зберігатися приблизно від 3 до 5 днів.