Деякі ознаки можуть допомогти вам визначити, чи буде диня соковитою та смачною

Вибрати стиглу та солодку диню можна ще в магазині чи на ринку, якщо уважно оглянути плід. Деякі ознаки можуть допомогти вам визначити, чи буде диня соковитою та смачною. УНІАН розповідає на які ознак слід звернути увагу під час купівлі.

Як обрати хорошу диню?

Оцініть запах.

У стиглої дині доволі характерний аромат, більш солодкий і свіжий. Щоправда, існують сорти, які майже не пахнуть або зовсім не пахнуть. Якщо диня перестигла, її аромат буде трохи інший: з’явиться характерний «винний» запах.

Огляньте колір та натисніть на шкірку.

Хороша диня має рівномірний колір плоду. У деяких сортів на поверхні є сіточка – вона у зрілої дині проявляється чіткіше, так само як і смуги у смугастих сортів.

Шкірка дині повинна бути пружною. Якщо на ній є зелені плями – диня ще незріла, темні і коричневі плями – плід переспів або вже почав псуватися.

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Натисніть на шкірку – у стиглої дині вона злегка проминається, але потім зникає. Якщо ж вм’ятина після натискання залишається, то швидше за все, диня переспіла.

Постукайте по дині.

По звуку зазвичай визначають стиглість кавуна, але цей спосіб також можна використовувати і для дині. Постукайте по плоду – якщо звук глухий, то плід стиглий.