Кіріл повідомив, що поява ядерної зброї врятувала Радянський Союз від «страшного руйнування»

Очільник Російської православної церкви Кіріл заявив, що створення радянської атомної бомби стало можливим завдяки «божественному втручанню» та молитвам Серафима Саровського. Таку заяву він зробив в суботу, 1 серпня, після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівєєвському монастирі.

За словами патріарха, розробку ядерної зброї здійснили в місті Саров, де, як він зазначив, свого часу молився Серафим Саровський. Кіріл стверджує, що саме завдяки праці науковців, інженерів і робітників, а також «милості Божій», СРСР отримав атомну бомбу, яка нібито зупинила плани ворогів щодо знищення країни.

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Він також заявив, що поява ядерної зброї врятувала Радянський Союз від «страшного руйнування», а молитви святого Серафима Саровського, на його думку, стали одним із чинників, що забезпечили існування держави.

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Варто зазначити, що це не перша подібна заява глави РПЦ. У 2023 році Кирило вже говорив, що радянську атомну бомбу створили «за невимовним Божим промислом», а у 2024 році закликав росіян не боятися ядерної зброї та можливого кінця світу.

Тим часом Центр протидії дезінформації повідомив, що російська православна церква дедалі частіше використовує релігійні тексти для виправдання війни проти України. Наразі в РПЦ офіційно затвердили щонайменше 12 молитов, у яких просуваються наративи на підтримку російської агресії.

У ЦПД зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення Росії риторика РПЦ щодо війни була більш прихованою та переважно містила заклики до миру. Однак після 2022 року церковні тексти почали відкрито наповнювати мілітаристським змістом.

Однією з головних є обов’язкова молитва «про Святу Русь», у якій міститься прохання про перемогу Росії. Її мають читати у всіх храмах РПЦ, а священникам, які відмовляються це робити, може загрожувати позбавлення сану.

Також Синод РПЦ регулярно затверджує нові молитовні тексти, присвячені російським військовим, їхнім родинам та іншим категоріям.

Нагадаємо, патріарх Кірілл (Владімір Гундяєв) у 1970-х роках міг співпрацювати з радянською розвідкою під псевдонімом «Михайлов» під час перебування у Швейцарії. Як повідомляв швейцарський Tages-Anzeiger, у розсекречених архівах федеральної поліції країни за 1969–1989 роки містяться документи, які свідчать про зв’язок Гундяєва з КДБ. За даними журналістів, його завданням було збирати інформацію про діяльність Всесвітньої ради церков та впливати на ставлення організації до Радянського Союзу.