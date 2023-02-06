Глава Російської православної церкви патріарх Кірілл (справжнє ім’я Владімір Гундяєв) у 1970-х роках був агентом радянської розвідки у Швейцарії під псевдонімом «Михайлов». Матеріали про це є у розсекречених поліцейських архівах, пише Tages-Anzeiger.

Журналісти ознайомилися з документами до архівів швейцарської федеральної поліції за період з 1969 до 1989 року і стверджують, що зв'язок Гундяєва з КДБ документально підтверджується. Його завданням було збирати інформацію про членів Всесвітньої ради церков та впливати на їхнє ставлення до Радянського Союзу. Після перебування у Швейцарії він повернувся до СРСР і продовжив кар'єрне зростання у радянській церковній ієрархії.

Загалом Гундяєв їздив до Швейцарії близько сорока разів. Натомість зараз він критикує західні цінності, зауважили журналісти.

Російський The Insider нагадує, що в 1971 році 24-річному священику Гундяєву дозволили переїхати до Женеви, щоб представляти російських православних вірян на Всесвітній раді церков. В автобіографії колишній консул при радянському посольстві у Женеві Вадим Мельников називав його не просто дипломатом, а офіцером КДБ.