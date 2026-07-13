Імʼя російського патріарха прибрали з нового пакета санкцій ЄС на прохання Болгарії

З проєкту нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії забрали імена патріарха Російської православної церкви Кірілла та засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алєкпєрова. Про це повідомила 12 липня «Європейська правда» з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

За даними дипломатів кількох європейських держав, Кірілла та Алєкпєрова виключили з проєкту 21-го санкційного пакета ЄС на вимогу Болгарії. Нагадаємо, у червні премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев пригрозив накласти вето на останній пакет санкцій ЄС проти Росії, оскільки він може негативно вплинути на болгарську економіку.

Зокрема, тоді Радев закликав не включати до санкційного списку «Лукойл», який володіє єдиним нафтопереробним заводом у Болгарії. Крім того, болгарський премʼєр-міністр виступив проти запровадження санкцій проти російського патріарха Кірілла.

«Також стало відомо, що найбільш проблемні питання пакета санкцій вже вирішені: на жаль, багато в чому, у бік послаблення. Так, заборону на вʼїзд в ЄС російських бойовиків значно скоротять у спектрі застосування; пропозицію заборони імпорту в ЄС тріски, минтая та деяких інших видів риби з ЄС виключать з проєкту пакета санкцій взагалі; також не буде реалізований план жорстких обмежень щодо скрапленого газу походженням з РФ та відповідного виду танкерів», – повідомила «Європейська правда».

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Водночас держави-члени ЄС домовилися щодо необхідності тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель. Наразі країни ЄС ще розглядають вимогу Австрії щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яка має судові претензії до дочірньої компанії одного з австрійських банків Raiffeisen та яку повʼязують з російським олігархом Олєґом Дєріпаскою.