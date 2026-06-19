Румен Радев виступив проти запровадження нового пакета санкцій проти Росії

Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки він може негативно вплинути на болгарську економіку. Про це заявив 18 червня прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, передає агентство Reuters.

Радев заявив, що його країна виступає за виключення з санкційного списку російської нафтової компанії «Лукойл», яка володіє єдиним нафтопереробним заводом у Болгарії. Він сказав, що рішення запровадити санкції проти компанії негативно позначиться на болгарській економіці.

«Ці питання мають бути вирішені в межах органів ЄС, що приймають рішення. Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру?» – заявив Радев.

Крім того, премʼєр-міністр виступив проти запровадження санкцій проти російського патріарха Кірілла, який раніше працював агентом радянської розвідки. Радев заявив, що обмеження не мають стосуватися релігії.

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«Ця ​війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за межі економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише поглинути ⁠релігію», – сказав він.

Водночас Румен Радев заявив, що його країна не буде перешкоджати ухваленню ЄС спільних рішень щодо України. Зокрема премʼєр-міністр підтвердив, що Болгарія підтримує процес переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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Нагадаємо, колишній президент та голова проросійської партії «Прогресивна Болгарія» Румен Радев очолив болгарський уряд після перемоги на виборах у квітні 2026 року. Раніше він публічно ставив під сумнів суверенітет України та виступав проти передачі зброї Україні, бо «це не вирішить» російсько-українську війну. У грудні 2023 року він ветував рішення парламенту щодо передачі Україні 100 списаних бронетранспортерів.

У червні міністр оборони нового болгарського уряду Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія припинить постачати зброю Україні. Він наголосив, що конфлікт потрібно завершити дипломатичним шляхом, а Україна нібито має достатньо зброї, але потребує «більше людей».