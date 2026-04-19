У Болгарії більшість місць у парламенті може отримати партія колишнього проросійського президента

У неділю, 19 квітня, у Болгарії відбулися восьмі дострокові вибори до парламенту. За даними екзитполів, лідирує партія «Прогресивна Болгарія», яку очолює 62-річний експрезидент Румен Радев. Про це повідомив суспільний мовник Болгарії B.TV.

Понад 12 тис. виборчих дільниць у Болгарії відкрилися о 07:00 та працювали до 20:00. Для проходження до парламенту політсила має подолати 4% бар’єр. За даними екзитполу, партія Румена Радева «Прогресивна Болгарія» набирає понад 38%. За консервативну партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», лідером якої є експрем’єр Бойко Борисов, проголосували 15% виборців. Коаліцію «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» підтримали 13,6% виборців, «ДПС – Новий початок» здобула 7,5% голосів, а «Відродження» – 5%. Також до болгарського парламенту може пройти коаліція лівих партій «Болгарська соціалістична партія – Об’єднані ліві», яку підтримали 4% виборців.

Якщо дані екзитполу підтвердяться, партія «Прогресивна Болгарія» може отримати 110 місць із 240.

Румен Радев із 2014 до 2016 року обіймав посаду командувача Військово-повітряних сил Болгарії. З 22 січня 2017 року він був президентом Болгарії, а 19 січня 2026 року заявив про відставку та висловив довіру віцепрезидентці Іліані Йотовій.

Румен Радев публічно ставив під сумнів суверенітет України. У 2021 році він назвав Крим російською територією, однак згодом його пресслужба заявила, що Радев нібито мав на увазі фактичний контроль Росії над півостровом, але визнає територіальну цілісність України. У липні 2023 року він заявляв, що «все більше зброї не вирішить» російсько-українську війну, а в грудні того ж року ветував рішення парламенту щодо передачі Україні 100 списаних бронетранспортерів. Проте парламенту Болгарії вдалося подолати вето Радева й у лютому 2024 року розпочати передачу бронетранспортерів. Крім того, Радев неодноразово звинувачував Європу у російсько-українській війні.

Зауважимо, що Болгарія з 2020 року не має довготривалого уряду. Антикорупційні протести у 2021 році призвели до розпаду коаліції, яку очолювала партія Бойка Бориса ГЄРБ. Відсутність стабільного уряду сильно впливає на економіку Болгарії – наразі вона є набіднішою країною Євросоюзу, оскільки через відсутність необхідних реформ втрачає фінансування ЄС.

