Duck’s Lake відмовився від каякінгу

На озері Duck’s Lake у Львові припинили катання на каяках після суспільного резонансу щодо впливу розваг на водоплавних птахів. Як повідомили на сторінці локації, після обговорення ситуації було ухвалено рішення відмовитися від каяків на водоймі.

Відтепер озеро залишиться простором без цього виду розваг. «Натомість головними “мешканцями” та постійними відвідувачами Duck’s Lake залишаться качки, для яких водойму фактично повертають у природні умови», – повідомила команда проєкту.

Каяки на озері на перехресті вулиць Стрийської та Наукової з’явилися лише кілька тижнів тому й одразу стали популярною розвагою серед відвідувачів. Однак невдовзі львів’яни помітили, що з водойми зникли дикі качки, які раніше там постійно мешкали. Занепокоєні містяни почали активно писати про це в соцмережах.

Наприклад, львів’янка Анастасія Щер зазначала у зверненні на «Гарячу лінію міста Львів», що торік на озері було значно більше водоплавних птахів, зокрема каченят, однак наразі їхня кількість суттєво зменшилася. Авторка скарги також наголошувала, що на території продовжує діяти природоохоронний режим «сезон тиші», який має обмежувати втручання в середовище диких тварин.

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«Зараз маємо качине озеро без качок, зате з атракціями», – йшлося у зверненні.

Львів'яни скаржились на каякінг на Duck’s Lake / Скриншот з фейсбук сторінки «Гаряча лінія міста Львів»

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Окремо ставили під сумнів безпеку організації розваг, зокрема через невеликі розміри водойми та відсутність рятувальників. Також мешканці просили перевірити законність запуску каяків з огляду на можливе втручання в природне середовище та умови існування диких птахів.

Зауважимо, що Duck’s Lake позиціонуються як перша бізнес-набережна у Львові. Водночас локація є популярною відпочинковою зоною серед львів’ян. Проєкт реалізує інвестиційна компанія ASGARD (ТОВ «Асгард Інвест Компані»). Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Олександр Берба.