В останні роки навколо Бакоти розвиваються невеликі курорти

На Хмельниччині планують побудувати новий курорт загальною площею 40 га та інвестиціями в 500 млн доларів. Будівництво анонсували бізнес-партнери львівського бізнесмена Ігоря Кривецького Юрій Гладкий і Андрій Стецевич, які реалізують його курорт Kryla Karpaty by Edem поблизу Буковеля.

Як повідомив профільний сайт InVenture, масштабний курорт побудують на берегах затоплених сіл на Бакоті, що за 50 км від Камʼянця-Подільського. Проєкт анонсують як перший в Україні повноцінний водний хаб із яхт-клубами, зонами для судноплавства, каякінгу, катання на катамаранах та інших видів спорту і розваг на воді, місцями для риболовлі.

Також побудують апарт-готелі, вілли та котеджі й об’єкти для активного й преміального відпочинку. Назву курорту поки що не розголошують, як і точне його розташування, адже сама місцевість Бакоти охоплює понад півтори тисячі гектарів.

Проєкт буде реалізувати девелоперська компанія «Суперпозиція», однак така юридична особа наразі не зареєстрована. Її співзасновниками представляються колишній банкір із Івано-Франківська Андрій Стецевич та київський підприємець Юрій Гладкий. Вони також займаються реалізацією нового курорту біля Буковеля Kryla Karpaty by Edem, що належить мережі елітних відпочинкових комплексів львівського бізнесмена Ігоря Кривецького. За даними аналітичного порталу YouControl, Андрію Стецевичу належить низка обслуговуючих кооперативів «Крила», на які записані ділянки під майбутнє будівництво однойменного курорту біля Буковеля.

За словами Юрія Гладкого, що старт будівельних робіт запланований на осінь 2026 року, хоча фінальна концепція проєкту ще перебуває на етапі узгодження.

Зазначимо, що Бакотою називають місцевість на Хмельниччині на березі Дністра, затоплену задля будівництва Дністровського гідровузла у 1981 році. Навколо Бакоти вже не перший рік розвивають невеличкі курорти та відпочинкові комплекси, місця для кемпінгів та локальний туризм. Крім цього, довкола Бакоти зосередженні кілька виноградників.