Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Латвії
БпЛА міг потрапити до повітряного простору внаслідок роботи РЕБ
Французькі винищувачі, які виконували патрулювання повітряного простору НАТО над Латвією, збили невідомий безпілотник, що порушив державний кордон країни. Про це у понеділок, 8 червня, повідомив литовський публічний мовник LRT.
Уранці 8 червня Збройні сили Латвії попередили про підвищену загрозу в повітряному просторі. У Резекненському та Лудзенському районах було оголошено помаранчевий рівень тривоги, який означає виявлення потенційної загрози та необхідність дотримання інструкцій безпеки.
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За інформацією литовських Збройних сил, безпілотник міг потрапити до повітряного простору Латвії внаслідок впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Речник литовської армії Гінтаутас Цюніс відзначив, що дрон був знищений французькими винищувачами, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй». Це перший відомий випадок збиття безпілотника в повітряному просторі Латвії.
Раніше повідомляли, що військові Естонії вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни вдень 19 травня.