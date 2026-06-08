Французькі винищувачі виконували патрулювання повітряного простору НАТО над Латвією

Французькі винищувачі, які виконували патрулювання повітряного простору НАТО над Латвією, збили невідомий безпілотник, що порушив державний кордон країни. Про це у понеділок, 8 червня, повідомив литовський публічний мовник LRT.

Уранці 8 червня Збройні сили Латвії попередили про підвищену загрозу в повітряному просторі. У Резекненському та Лудзенському районах було оголошено помаранчевий рівень тривоги, який означає виявлення потенційної загрози та необхідність дотримання інструкцій безпеки.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За інформацією литовських Збройних сил, безпілотник міг потрапити до повітряного простору Латвії внаслідок впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Речник литовської армії Гінтаутас Цюніс відзначив, що дрон був знищений французькими винищувачами, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй». Це перший відомий випадок збиття безпілотника в повітряному просторі Латвії.

Раніше повідомляли, що військові Естонії вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни вдень 19 травня.