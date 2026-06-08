Більшість українських компаній завершили рік з прибутками

За підсумками 2025 року прибутковими виявилися 78% українських компаній, які потрапили до аналізу фінансової звітності. Йдеться про 173,5 тис. підприємств із понад 222 тис. бізнесів, дані яких дослідили аналітики «Опендатаботу».

Ще 45,7 тис. компаній, або 21% від загальної кількості, завершили рік зі збитками. Натомість 3 тис. підприємств, що становить близько 1%, зафіксували нульовий фінансовий результат.

Скільки компаній завершили рік із прибутком / Інфографіка «Опендатаботу»

Загалом фінансову звітність за 2025 рік подали 429,8 тис. компаній. Для аналізу відібрали 222,3 тис. підприємств, які не мають статусу неприбуткових організацій, задекларували ненульовий виторг та надали інформацію про чистий прибуток.

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Найбільшу частку прибуткових підприємств показав середній бізнес із річним виторгом від 100 млн до 1 млрд грн. У цьому сегменті прибуток отримали 89% компаній. Серед великого бізнесу, де виторг перевищує 1 млрд грн, прибутковими були 86% підприємств. У сегменті малого бізнесу з виторгом до 100 млн грн цей показник становив 77%.

Водночас найвищу рентабельність продажів показав саме малий бізнес. У половини таких компаній на кожні 100 грн виторгу припадає понад 5 грн прибутку. Для середнього бізнесу медіанний показник рентабельності становить до 3,85%, а для великого – до 2,6%.

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало «Укргідроенерго» – 20,91 млрд грн. До трійки найприбутковіших компаній також увійшли «Укрнафта» з результатом 16,05 млрд грн та «Енергоатом», який отримав 11,85 млрд грн чистого прибутку.

До десятки лідерів за цим показником також потрапили «Оператор ГТС України», «Центренерго», «Рошен», «УМЗ», «СКМ Фінанс», «Укрфінжитло» та «Д. Трейдінг».

Десятка найприбутковіших компаній у 2025 році / Інфографіка «Опендатаботу» (натисніть на зображення, щоб збільшити його)

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році – це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими. Щодо приватних компаній – інформації не було.

Раніше ZAXID.NET публікував рейтинг, який склала агенція Top Lead спільно з аналітичною компанією YC Market «100 найстійкіших компаній України», до якого увійшли підприємства, що продемонстрували найбільше зростання чистого доходу у 2019–2024 роках. Лідером списку став «АТБ-Маркет», за ним розташувалися «Кернел-Трейд», «Оптіма-Фарм», «Аврора» та Вінницька птахофабрика МХП.

Найбільше компаній у рейтингу представляли сфери роздрібної торгівлі, агробізнесу, фармацевтики та логістики. Аналітики також відзначили мережу «Аврора», яка за п’ять років збільшила свої доходи у 90 разів, а «Нова пошта» стала єдиним поштовим оператором у першій десятці рейтингу.