Правоохоронець супроводжував військових, які самовільно залишили частину

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Дмитра Радчука винним в умисному заподіянні правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень і призначив йому 1 рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 20 травня, інцидент стався у грудні 2025 року на вул. Івана Коршинського в Ужгороді. У Peugeot Дмитра Радчука підсів знайомий. Коли обвинувачений почав виїжджати на дорогу, до авто підійшов головний сержант Нацгвардії.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Правоохоронець супроводжував військових у СЗЧ до медзакладу, розташованого поруч. Побачивши, що його підопічний намагається втекти, нацгвардієць став перед автівкою обвинуваченого і наказав зупинитися.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Дмитро Радчук проігнорував вимогу і, зачепивши правоохоронця, провіз його на капоті близько 500 м – до вул. Сріблястої. Там водій зупинився, вийшов з автівки та втік. Нацгвардієць відбувся легкими травмами, отримавши садна колін.

Під час судового засідання Дмитро Радчук визнав свою вину, а потерпілий сказав, що не має претензій до обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Вікторія Чепка визнала водія винним в умисному заподіянні правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень і призначила йому 1 рік позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного строку.