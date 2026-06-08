Правоохоронці затримали 38-річного мешканця Києва

У Києві правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який готував замовне вбивство високопосадовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це у понеділок, 8 червня, повідомила Національна поліція.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України. Загальна сума винагороди становила 100 тис. доларів, з яких 10 тис. доларів було виплачено як аванс.

Відомо, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Він є колишнім військовослужбовцем. За даними Генпрокуратури, чоловік володіє бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності

Для підготовки вбивства він збирав детальну інформацію про посадовця: вивчав маршрути пересування, графік, місце проживання, транспорт та оточення. Згодом визначив спосіб вчинення злочину із застосуванням FPV-дрона та почав шукати виконавця з відповідними навичками керування безпілотниками.

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Для конспірації у розмові зі спільником він називав план убивства «будівництвом», а його спосіб – «повітряно-крапельним шляхом через повітря». При цьому киянин спілкувався з ворожкою щодо вбивства, просячи її про допомогу, щоб «хлопці зробили “будівництво” і благополучно поїхали додому».

Однак реалізувати задум він не встиг, чоловіка затримали. Наразі йому оголосили підозру.

За даними джерел ТСН, «РБК-Україна» та «Української правди», вбити планували заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших можливих співучасників.

Нагадаємо, 28 травня на Дніпропетровщині поліція затримала фермера, якого підозрюють у замаху на мера міста Пʼятихатки Гілала Ісаєва.