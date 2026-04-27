Підозрюваних затримали в Литві та інших країнах ЄС

Українські та європейські правоохоронці викрили агентурну мережу РФ, яка готувала теракти й замовні вбивства в Україні та країнах Євросоюзу. Мережа налічувала десятки учасників. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція в понеділок, 27 квітня.

За даними слідства, мережа діяла щонайменше з серпня 2024 року. Російські агенти планували замовні вбивства, зокрема на території Литви. Зловмисники довгий час стежили за російським опозиційним діячем, який отримав там політичний притулок, а також за громадянином Литви, відомим підтримкою України. Підозрювані збирали детальну інформацію про місце проживання потенційних жертв, їхні маршрути та щоденний розклад, аби підготувати напад.

Окрім підготовки вбивств, фігуранти збирали за кордоном дані про військові об’єкти та техніку, призначену для передачі Україні. В одній із країн ЄС вони готували підпали інфраструктури та інші провокації, а також здійснювали диверсії на території військового підприємства.

Слідство також встановило, що учасники мережі розглядали можливість атак на військових і публічних діячів в Україні.

До виконання завдань залучали громадян різних країн, зокрема України, РФ, Білорусі, Грузії, Латвії, Молдови та Греції. Частина учасників займалася стеженням, інші підшуковували виконавців, забезпечували фінансування, логістику та зв’язок між членами мережі.

Виконавців вербували через посередників, у тому числі серед людей із кримінальним минулим. Фінансування організовували через підконтрольні канали з використанням фіктивних документів і рахунків, що дозволяло приховати походження коштів.

У межах міжнародної операції підозрюваних затримали в Литві та інших країнах ЄС, а обшуки провели на території України, Польщі та Греції. Також встановлено причетних до фінансування та координації злочинної діяльності.

Наразі литовські правоохоронці повідомили про підозру 13 фігурантам: дев’ятьох із них затримали, щодо чотирьох видали європейські ордери на арешт. Трьох підозрюваних, затриманих за кордоном, передали до Литви, ще щодо двох тривають відповідні процедури.