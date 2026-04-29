У Кам’янці-Подільському внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки загинула 20-річна іноземка. Передсмертної записки вона не залишила, однак поліція кваліфікує подію як самогубство.

Речниця Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська розповіла ZAXID.NET, що подія сталася 27 квітня. За її словами, правоохоронці отримали повідомлення про те, що жінка 2006 року народження вистрибнула з вікна дев’ятого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Загиблою виявилася громадянка Німеччини, яка тимчасово перебувала в Україні. Передсмертної записки вона не залишила.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).

Додамо, що ввечері 28 квітня у Львові з оглядового майданчика Ратуші впав 42-річний громадянин Австралії. Від отриманих травм він загинув на місці. У міськраді повідомили, що чоловік піднявся на вежу самостійно. Також на оглядовому майданчику знайшли прощальну записку, у якій іноземець перепросив за майбутній безлад і закликав нікого не звинувачувати у скоєному.