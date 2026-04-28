Поліція з'ясовує обставини

У вівторок, 28 квітня, близько 20:25 у Львові з оглядового майданчика Ратуші впав громадянин Австралії. Він помер на місці, повідомляється в телеграм-каналі Львівської міськради.

Постраждалий помер на місці. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги ZAXID.NET повідомили, що чоловік загинув внаслідок падіння з висоти до прибуття медиків швидкої.

У міськраді Львова розповіли, що загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. На вежу він піднявся самостійно. На оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.



На місці події працюють правоохоронці, опитують свідків.