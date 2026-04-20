25-річний чоловік стрибнув з моста у Львові і загинув
До теми
Трагічний інцидент стався у неділю на вул. Любінській
У неділю, 19 квітня, на вул. Любінській у Львові внаслідок падіння з моста загинув 25-річний львів’янин.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 16:20 у Львові поблизу залізничної колії на вул. Любінській знайшли тіло 25-річного львів’янина. За даними правоохоронців, чоловік стрибнув із моста.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що чоловік помер до приїзду медиків.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство», обставини події з’ясовують.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter