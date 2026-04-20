Трагічний інцидент стався у неділю на вул. Любінській

У неділю, 19 квітня, на вул. Любінській у Львові внаслідок падіння з моста загинув 25-річний львів’янин.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 16:20 у Львові поблизу залізничної колії на вул. Любінській знайшли тіло 25-річного львів’янина. За даними правоохоронців, чоловік стрибнув із моста.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що чоловік помер до приїзду медиків.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство», обставини події з’ясовують.