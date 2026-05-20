Забудовник використовував збудований МАФ як офіс для продажу квартир «Summerstone Village»

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Житло Капітал» звільнити комунальну ділянку на вул. Пилипа Орлика та демонтувати самовільно збудований металевий МАФ.

За матеріалами справи, йдеться про тимчасову металеву споруду, яка розміщена на вул. Пилипа Орлика, 56 у Львові, яку забудовник встановив без дозволів від міської ради на комунальній землі. ТзОВ «Житло Капітал» зайняло та використовувало ділянку площею 0,0024 га. Зазначається, що забудовник використовував збудований МАФ як офіс для продажу квартир «Summerstone Village» з 2024 року.

Враховуючи обставини справи, суддя Степан Коссак задовольнив позов Львівської міської ради та зобов’язав ТзОВ «Житло Капітал» демонтувати металевий МАФ. Також забудовник повинен сплатити 2662 грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Житло Капітал» зареєстровано у 2019 році на вул. Газова, 5а у Львові та належить львів’янину Володимиру Балуху.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати