Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми

За махінації в системі «Шлях» правоохоронці оголосили підозри двом підприємцям із Закарпаття. Їм вдалося переправити через кордон кілька десятків ухилянтів.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі в середу, 20 травня, військовозобов’язаних оформлювали водіями міжнародних перевезень, хоча насправді вони не працювали перевізниками. Після перетину кордону чоловіки не поверталися в Україну.

Один із підозрюваних – 41-річний мешканець села Заріччя Хустського району. Він використовував доступ до системи «Шлях» свого батька-перевізника та з 2022 по 2025 рік допоміг виїхати 21 чоловіку. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних оргнанах, йдеться про сина закарпатського перевізника Василя Дешка.

«Інший підприємець із села Вільхівці Тячівського району з липня 2024 року по травень 2025 року переправив за кордон ще п’ятьох чоловіків через пункт пропуску “Ужгород”», – зазначили у прокуратурі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Підозрюваним інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.