Українські АЗС знову підвищили ціни на бензин

Великі мережі автозаправних станцій в Україні підвищили ціни на бензин у межах 0,5–1 грн за літр. Про це повідомляє «НафтоРинок». Найбільше подорожчання зафіксували в мережах SOCAR, KLO, UPG, БРСМ-Нафта та BVS, де бензини А-95 і А-95+ додали по 1 грн/л.

Після оновлення цін стандартний А-95 на АЗС SOCAR коштує 79,90 грн/л – на рівні з мережами OKKO та WOG, які поки залишили вартість пального без змін. У KLO літр А-95 тепер продають по 78,40 грн, в UPG – по 76,90 грн, а в мережі БРСМ-Нафта – по 71,99 грн.

Також у низці мереж подорожчав бензин А-98. Зокрема, на SOCAR його ціна зросла до 89,90 грн/л, у KLO – до 85,50 грн/л, а в UPG – до 84,90 грн/л.

Мережа «Укрнафта» підвищила ціни на всю бензинову лінійку на 50 копійок за літр. Водночас AMIC Energy збільшила вартість бензинів А-95 та А-95+ на 89 копійок.

Актуальні ціни на пальне на українських АЗС 20 травня / Інфографіка НафтоРинок

На відміну від бензину, ціни на дизельне пальне залишаються відносно стабільними. Більшість операторів не змінювали цінники, а окремі мережі навіть знизили вартість. Зокрема, UPG здешевила звичайне дизпаливо на 41 копійку за літр. Єдиним винятком стала мережа BVS, де дизель подорожчав на 1 грн/л.

Ціни на автогаз суттєво не змінилися. Незначне зниження – на 10 копійок за літр зафіксували лише в мережі AMIC.

