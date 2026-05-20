Відкриття оновленого City Mall заплановано до кінця 2026 року

В Івано-Франківську розпочалося оновлення торгового центру «Центральний» на вул. Дністровській. Проєкт передбачає ребрендинг, трансформацію внутрішнього простору та оновлення концепції.

Як повідомили в Українській раді торгових центрів 18 травня, ТЦ «Центральний» перейменують на City Mall.

«У межах проєкту проведуть реконцепцію всіх поверхів, оновлять фасади та інтер’єри, а також впровадять сучасні планувальні рішення для максимального комфорту відвідувачів», – зазначили в UCSC.

Загальна орендна площа центру складатиме близько 7,5 тис. м2, він матиме три торгові рівні та підземний паркінг на 53 авто. Відкриття City Mall заплановано до кінця 2026 року.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, ТЦ «Центральний» входить до структури продовольчого ринку на вул. Дністровській. З 2002 року ринок орендує компанія «Торговий сервіс», яку заснував ексдепутат міськради від «Партії регіонів» Ігор Халаменда. Наразі фірма перейменована в «Сіті Маркет ІФ» і за даними аналітичного порталу Youcontrol належить франківцю Любомиру Костюку та бізнесменці з Дрогобича Мар’яні Блажкевич.

У жовтні 2025 року Івано-Франківська міськрада уклала мирову угоду з «Торговим сервісом», за якою орендар погодився повернути місту приміщення першого поверху критого ринку по вул. Дністровській, 5. Водночас на сесії 19 травня депутати дали старт продажу землі під ТЦ «Прикарпаття» поруч з Центральним ринком. Територію планує розвивати фірма Оксани Палиці.