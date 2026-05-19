На земельній ділянці розташований ТЦ «Прикарпаття»

Депутати Івано-Франківської міської ради дозволили провести грошову оцінку земельної ділянки по вул. Дністровській, 3 за рахунок покупця – інвестиційного фонду «Ріверсайд», що належить співвласниці «Буковелю» Оксані Палиці. Рішення ухвалили на сесії 15 травня.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,7 га поруч з Центральним продовольчим ринком, на якій розташований ТЦ «Прикарпаття». За інформацією Youcontrol, однойменний універмаг за цією адресою у 1996 році заснувала компанія «Мавекс» з корпоративної групи «Приват».

«Частина площі належить громаді. Інша частина – у довгостроковій оренді. Відомо, що власниками є люди – це «Буковель», і вони хочуть розвивати цю територію. Але без громадських слухань, містобудівних розрахунків вони не зможуть нічого будувати», – сказав міський голова Руслан Марцінків і поставив проєкт рішення на голосування.

«За» проголосували 24 з 31 присутніх на сесії депутатів. Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради має замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на вул. Дністровській, 3 за рахунок авансового внеску покупця – компанії «Ріверсайд».

За даними Youcontrol, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Ріверсайд”» належить громадянці Швейцарії Оксані Палиці. Ексдружина народного депутата Ігоря Палиці разом з сином Захаром є власниками ТОВ «Буковель».

У 2023 році компанія стала переможцем аукціону з продажу мисливського центру біля Івано-Франківська, а в 2024 році отримала права на використання бренду «Мавка» для назви нового аквапарку на території найвідомішого гірськолижного курорту в Карпатах.