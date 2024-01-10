На території аквапарку будуть 9 басейнів, три з яких, з температурою +35°С, працюватимуть під відкритим небом протягом цілого року

Компанія ТОВ «Буковель», що належить синові та екс-дружині нардепа з Волині Ігоря Палиці, отримала право на використання бренду «Мавка» для свого нового комплексу. Аквапарк з іменем героїні мультфільму планують відкрити на території гірськолижного курорту «Буковель» влітку 2024 року.

Інформацію про отримання компанією «Буковель» права на використання бренду «Мавка» 9 січня оприлюднило видання NV Бізнес, посилаючись на прес-службу Film.ua. Повідомляється, що вже погоджений дизайн-проект аквапарку, встановлюють гірки (спочатку їх буде 7, а згодом їх кількість збільшать удвічі), незабаром розпочнеться етап оздоблювальних робіт.

Влітку на території нового аквапарку відкриються 9 басейнів, три з яких, з температурою +35°С, працюватимуть під відкритим небом протягом цілого року. Також на території аквапарку у «Буковелі» розмістять дев’ять саун, дитячу зону, фудкорт, бари та ресторан.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Буковель» зареєстроване 7 років тому у селі Поляниця біля Яремче. Його власниками є громадяни Швейцарії Оксана Палиця і Захар Палиця – колишня дружина і син народного депутата Ігоря Палиці. Раніше Ігор Палиця очолював партію «За майбутнє». Також він є другом олігарха Ігоря Коломойського, який зараз перебуває у СІЗО і якому оголосили три підозри за розкрадання та відмивання грошей «ПриватБанку». У грудні 2023 року ТОВ «Буковель» за 15 млн грн придбало мисливський центр у селі Марківці неподалік від Івано-Франківська.