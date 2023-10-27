Коломойський перебуватиме у СІЗО до грудня

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського, підозрюваного за шахрайство та відмивання коштів. Олігарха залишили в СІЗО до грудня 2023 року, повідомило у п’ятницю, 27 жовтня, «Суспільне» із зали суду.

«Суд подовжив запобіжний захід олігарху Коломойському у вигляді тримання під вартою ще на два місяці», – повідомила кореспондентка видання.

До рішення щодо продовження запобіжного заходу суд призначив Коломойському додаткове медичне обстеження. Адвоокати олігарха раніше заявили, що у слідчому ізоляторі Ігоря Коломойського позбавили доступу до ліків. Водночас сам Коломойський заявив, що хворіє на цукровий діабет та панкреатит, проте не отримує необхідного лікування.

Суд вирішив продовжити запобіжний захід Коломойському після того, як вдруге відмовився відпустити його на поруки ведучій «1+1» Алла Мазур, нардепу «Слуги народу» Сергію Демченку та головному равину Дніпра Шмуелю Камінецькому. До того, наприкінці вересня, на поруки Коломойського намагалися взяти журналісти «1+1», зокрема журналістка Наталія Мосейчук та керівник телеканалу Ярослав Пахольчук.

Нагадаємо, протягом вересня Ігорю Коломойському оголосили три підозри за розкрадання та відмивання грошей «ПриватБанку». Його затримали та заарештували 2 вересня із можливістю внести заставу – він внесення коштів олігарх відмовився.