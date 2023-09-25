Ігор Коломойський залишиться під вартою

Апеляційний суд у понеділок, 25 вересня, залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського, а також не зменшив йому заставу. На засіданні суду 15 людей, серед яких були журналісти телеканалу «1+1», висловили бажання взяти його на поруки.

Як повідомила журналістка Наталія Мосейчук, намір взяти Коломойського на поруки – її особиста ініціатива. Її підтримали інші журналісти, а також керівник телеканалу Ярослав Пахольчук, який стверджує, що Коломойський, який є інвестором «1+1», ніколи не втручався в редакційну політику.

Також серед охочих взяти Коломойського на поруки був екс-міністр культури Олександр Ткаченко та шоумен і актор Юрій Горбунов.

Зрештою, суд не змінив запобіжний захід бізнесменові й залишив його під вартою. Коломойський може вийти з-під арешту, якщо внесе близько 4 млрд грн застави.

Раніше з матеріалів стало відомо, що суд над Коломойським відбувається як над громадянином Ізраїлю Коломойський підтвердив, що має ізраїльський, а також кіпрський паспорти, а українське громадянство в нього «ніби як забрали», хоча олігарх стверджує, що про це йому не повідомляли. Також Коломойський заявив, що український паспорт не здавав.

Ігоря Коломойського затримали вранці 2 вересня. Йому оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей. Увечері того ж дня його взяли під варту.

Коломойський проходить у справі розкрадання грошей «ПриватБанку», який належав йому до 18 грудня 2016 року. Ця справа складається з кількох епізодів, за кожним з яких олігарх отримав підозру.