Колишньому керівнику київської філії «ПриватБанку» повідомили про підозру в заволодінні 5,8 млрд грн банківської установи. За інформацією Офісу генпрокурора, він допомагав бізнесменові Ігорю Коломойському у виведенні з банку цієї суми.

Як повідомив Офіс генпрокурора у п’ятницю, 22 вересня, підозрюваний входив до складу організованої групи, створеної відомим бізнесменом з числа співробітників банківської установи, в якій він був засновником та акціонером. Імені бізнесмена ОГП не вказав, але оприлюднена інформація збігається з тією, яку повідомляла Служба безпеки України, коли оголошувала чергову підозру Коломойському в розкраданні грошей «ПриватБанку».

«Упродовж 2013–2014 років члени групи сприяли незаконному заволодінню цим бізнесменом активами банку. Вони здійснили підробку банківських та інших офіційних документів про нібито внесення бізнесменом-бенефіціарним власником банку на власні рахунки готівкових коштів на загальну суму 5,8 млрд грн. Насправді це не відповідало реальній дійсності, тобто не було підкріплено валютою. Натомість, на його рахунок в подальшому були зараховані реальні кошти банку у безготівковій формі», – наголосили в Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що для списання готівки з балансу каси київське відділення підробило документи щодо інкасування коштів на адресу іншого відділення банку без фактичного їх переміщення. Згодом учасники злочинної групи ці активи легалізували шляхом вчинення відповідних фінансових транзакцій із підприємствами – резидентами України та іноземними компаніями, стверджують в офісі генпрокурора.

Підозрюваному інкримінують вчинення у складі організованої групи заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Суд арештував його з правом внести понад 147 млн грн застави.

Нагадаємо, СБУ оголосила Коломойському про підозру за цим епізодом 15 вересня. З вечора 2 вересня Коломойський перебуває в СІЗО.