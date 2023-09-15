Олігарха звинувачують у привласненні 5,8 млрд грн

Служба безпеки України повідомила олігарху та екс-власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському нову підозру за привласнення 5,8 млрд грн з банку. Про це повідомили у прес-службі СБУ у п'ятницю, 15 вересня.

За даними слідства, Коломойський протягом 2013-2014 років незаконно привласнив 5,8 млрд грн (700 млн доларів на той період). Щоб заволодіти коштами, олігарх організував злочинне угруповання з довірених співробітників «ПриватБанку».

«Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США», – повідомили у прес-службі СБУ.

Підробні внески зараховувалися на особистий рахунок Ігоря Коломойського та ставали безготівковими. Щоб узаконити привласнені активи, олігарх розраховувався ними у своєму бізнесі:

віддавав їх як позики;

розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств;

виводив кошти за кордон;

переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

За цим фактом Ігорю Коломойському оголосили про підозру за:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з переказом коштів та банківськими системами);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном за допомогою організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Як інформував ZAXID.NET, 2 вересня Ігорю Коломойському оголосили про підозру в шахрайстві та відмиванні коштів впродовж 2013-2020 років. Того ж дня олігарха заарештували на два місяці. Внести заставу він відмовився, заявивши, що буде оскаржувати рішення суду. Наразі Коломойський перебуває в СІЗО. 7 вересня НАБУ повідомило олігарху про ще одну підозру в заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку».