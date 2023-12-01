Мисливський центр купили Оксана і Захар Палиці, співвласники ТОВ "Буковель"

У четвер, 30 листопада, Фонд держмайна України продав з аукціону мислисвський центр у селі Марківці неподалік від Івано-Франківська. Переможцем торгів з-поміж 14-ти учасників стало ТОВ «Буковель», що належить синові та екс-дружині нардепа з Волині Ігоря Палиці.

Стартова ціна лоту, що складається з одноповерхового будинка площею 369 м2 і альтанки площею 23,3 м2, становила 280,5 тис. грн. У будинку є кімнати відпочинку, їдальня, котельня, комора, вбиральня і басейн площею 75 м2.

Цікаво, що мисливський центр виставлявся на торги вдруге, на першому аукціоні, коли стартова ціна становила майже 561 тис. грн, покупців не знайшлося.

ТОВ «Буковель» запропонувало за мисливський центр в Марківцях 15,12 млн грн – це у 54 рази більше за початкову ціну об’єкта. Разом із ПДВ фірма з орбіти Ігоря Коломойського має заплатити за об’єкт майже 18 млн грн. За умовами продажу, покупець зобов’язаний зберігати профіль об’єкта протягом трьох років з моменту переходу права власності на нього.

Село Марківці розташоване за 17 км від Івано-Франківська і входить у Тисменицьку територіальну громаду. Поруч із мисливським центром є ліс та ставки.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Буковель» зареєстроване 7 років тому у селі Поляниця біля Яремче. Його власниками є громадяни Швейцарії Оксана Палиця і Захар Палиця – колишня дружина і син народного депутата Ігоря Палиці. Раніше Ігор Палиця очолював партію «За майбутнє». Також він є другом олігарха Ігоря Коломойського, який зараз перебуває у СІЗО і якому оголосили три підозри за розкрадання та відмивання грошей «ПриватБанку».