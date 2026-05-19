Новим командиром 30 ОМБр став підполковник Євген Кочервей
Раніше Євген Кочервей очолював 141 ОМБр
Підполковник Євген Кочервей («Алмаз») очолив 30 окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. Раніше Міністерство оборони виявило в цій та ще кількох бригадах проблеми з доставкою продуктів на віддалені позиції.
Як повідомили на сторінці 30 ОМБр, до цього призначення Євген Кочервей виконував обов’язки командира 141 окремої механізованої бригади.
За роки служби офіцер брав участь в оборонних і наступальних операціях на Дніпропетровщині та Донеччині, боях за Бахмут і Кліщіївку, операціях на території Курської та Бєлгородської областей Росії.
У бригаді зазначають, що військові знають Євгена Кочервея як командира, який працює безпосередньо поруч із підрозділами, ухвалює відповідальні рішення та дбає про особовий склад.
Офіцер є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, а також відзначений низкою державних і відомчих нагород за мужність і успішне виконання бойових завдань.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що після розголосу щодо голодування бійців 2 механізованого батальйону 14 ОМБр Міноборони виявило ще три бригади, де фіксуються проблеми з доставкою продуктів на віддалені позиції. Ішлося про 30 окрему механізовану бригаду, 128 окрему гірсько-штурмову бригаду та 108 окрему бригаду територіальної оборони. Військові цих бригад виконують бойові завдання на Донеччині та Запоріжжі.