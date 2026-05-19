Підполковник Євген Кочервей («Алмаз»)

Підполковник Євген Кочервей («Алмаз») очолив 30 окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. Раніше Міністерство оборони виявило в цій та ще кількох бригадах проблеми з доставкою продуктів на віддалені позиції.

Як повідомили на сторінці 30 ОМБр, до цього призначення Євген Кочервей виконував обов’язки командира 141 окремої механізованої бригади.



За роки служби офіцер брав участь в оборонних і наступальних операціях на Дніпропетровщині та Донеччині, боях за Бахмут і Кліщіївку, операціях на території Курської та Бєлгородської областей Росії.

У бригаді зазначають, що військові знають Євгена Кочервея як командира, який працює безпосередньо поруч із підрозділами, ухвалює відповідальні рішення та дбає про особовий склад.



Офіцер є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, а також відзначений низкою державних і відомчих нагород за мужність і успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що після розголосу щодо голодування бійців 2 механізованого батальйону 14 ОМБр Міноборони виявило ще три бригади, де фіксуються проблеми з доставкою продуктів на віддалені позиції. Ішлося про 30 окрему механізовану бригаду, 128 окрему гірсько-штурмову бригаду та 108 окрему бригаду територіальної оборони. Військові цих бригад виконують бойові завдання на Донеччині та Запоріжжі.