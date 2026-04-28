Ще у трьох бригадах ЗСУ виявили проблеми з провізією

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ працюють над покращенням забезпечення військових продуктами на віддалених позиціях. Там наголосили, що такі випадки не повинні ставати системними. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомили у пресслужбі Міноборони.

Після розголосу щодо голодування бійців 2-го механізованого батальйону 14-ї ОМБр Міноборони виявило ще три бригади, де фіксуються проблеми з доставкою продуктів на віддалені позиції. Йдеться про 30-ту окрему механізовану бригаду, 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду та 108-му окрему бригаду територіальної оборони. Відомо, що військові цих бригад виконують бойові завдання на Донеччині та Запоріжжі.

В оборонному відомстві наголосили, що проблема з провізією не має стати системною. За наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського військове командування має здійснити перевірки забезпечення підрозділів на фронті. Міноборони також попередило про наслідки для командирів у разі приховування проблем у доповідях.

«Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки», – йдеться у повідомленні Міноборони.

У 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді прокоментували повідомлення про проблеми із забезпеченням бійців продуктами. Там заперечили наявність таких труднощів і заявили, що підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно отримують продукти, боєприпаси та інші необхідні речі, зокрема за допомогою дронів.

У бригаді також наголосили, що військові забезпечені безперебійним інтернетом, електропостачанням і стабільним зв’язком. Як підтвердження оприлюднили відео, на якому пілот БпЛА розповідає про підготовку до виконання логістичної місії.

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо про перебої з постачанням продуктів на позиції бійців 14-ї ОМБр, які виконують бойові завдання на Харківщині. У мережі оприлюднили фото виснажених військових, які скаржилися на критичну нестачу продуктів і доступу до питної води.

На ситуацію відреагували Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ. Зокрема, командира 14-ї ОМБр звільнили з посади, а командира 10-го армійського корпусу понизили через втрату частини позицій і неналежне забезпечення військових.

24 квітня Генштаб повідомив, що українським військовим доставили їжу та, за можливості, планують евакуацію бійців із позицій.