На вихідних, 2 та 3 травня, у Львові пройде масштабний спортивний забіг «NewRun Львів Напівмарафон». У суботу на проспекті Свободи змагатимуться діти, а 3 травня, у неділю, – дорослі, для яких підготували різні дистанції. Через перекриття кількох вулиць 3 травня понад 40 маршрутів громадського транспорту будуть змінені.

Як повідомляє Львівська міськрада, у суботу, 2 травня, о 12:00 розпочнуться дитячі забіги на 500, 300 та 100 метрів. У неділю, 3 травня, о 8:40 – відкриття забігів для дорослих на 21, 10, 5 та 1 км. Окрім цього, ті, хто не може приєднатися фізично, – можуть це зробити онлайн з будь-якого куточка України. Старт і фініш забігів відбуватимуться біля Оперного театру, що на проспекті Свободи, 28.

«У неділю традиційно передбачені дистанції 21 кілометр, а також 10 і 5 кілометрів. Також відбудеться забіг на 1 кілометр – “забіг подяки”. Крім того, символічну дистанцію подолають пацієнти Unbroken та інші ветерани, які зараз проходять реабілітацію. Це для нас надзвичайно важлива частина події – вона про рух, відновлення та взаємну підтримку і мотивацію», – розповіла Оксана Сивець, організаторка півмарафону, директорка компанії NewRun.

Забіг має й благодійну мету: відбудеться благодійний збір «Біг, що відновлює». Усі зібрані кошти підуть на призовий фонд та організацію спортивних подій для ветеранів і ветеранок, що перебувають у процесі реабілітації.

«Фішкою цього заходу стане студентський забіг, у якому візьмуть участь 770 студентів. Символічно, що саме стільки років цього року відзначає наше місто. Це буде окрема “студентська миля” протяжністю близько двох кілометрів. Приємно, що цього року учасників більше, ніж торік, і ми як співорганізатори повністю готові до проведення цього заходу, який для нас є дуже цінним і важливим», – наголосив Антон Нікулін, директор офісу спорту Львівської міської ради.

Через забіг у неділю, 3 травня, деякі маршрути громадського транспорту будуть тимчасово змінені. За словами начальника управління транспорту Олега Партики, відновлення руху громадського транспорту, відповідно до оновлених схем, відбудеться після 14:00.

Які маршрути громадського транспорту 3 травня будуть змінені:

автобуси №1А курсуватимуть за таким маршрутом: Дубляни – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Кн. Романа – пл. Галицька (в обидві сторони);

автобуси №3А курсуватимуть з вул. Стрийської до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

курсуватимуть з вул. Стрийської до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут); автобуси №5А їхатимуть з Винників до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №5А їхатимуть з Винників до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

курсуватимуть з Рясне-2 до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»); автобуси №8А їхатимуть з Брюхович до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі – по вул. Варшавській;

автобуси №9 їхатимуть так: Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Ак. А. Сахарова – далі за маршрутом (в обидві сторони);

їхатимуть так: Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Ак. А. Сахарова – далі за маршрутом (в обидві сторони); автобуси №12 в обидві сторони курсуватимуть по вул. Миколайчука – вул. Грінченка – Автостанція №2 в обох напрямах;

автобуси №15 курсуватимуть по вул. Личаківській – пл. Митній – вул. І. Франка – вул. Зеленій;

курсуватимуть по вул. Личаківській – пл. Митній – вул. І. Франка – вул. Зеленій; автобуси №17 : в напрямі до вул. Миколайчука їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Липинського – просп. Чорновола (далі за маршрутом), в напрямі до вул. Курмановича – без змін;

автобуси №20: працюватимуть за розділеним маршрутом:

вул. Польова – вул. Долинського – Замарстинівська, Левандівка – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус»);

автобуси №21 будуть закорочені і їхатимуть так: ТЦ «Три Слони» – вул. Дорошенка (головна пошта);

будуть закорочені і їхатимуть так: ТЦ «Три Слони» – вул. Дорошенка (головна пошта); автобуси №22 їхатимуть до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі – по вул. Варшавській;

автобуси №25 курсуватимуть з вул. Стрийської до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»);

курсуватимуть з вул. Стрийської до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»); автобуси №29 курсуватимуть з Винників до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №31 : в напрямі до Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Липинського – просп. Чорновола (далі за маршрутом), в напрямі до залізничного вокзалу – без змін.

: в напрямі до Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Липинського – просп. Чорновола (далі за маршрутом), в напрямі до залізничного вокзалу – без змін. автобуси №34 : в напрямі до вул. Грінченка їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Липинського – просп. Чорновола (далі за маршрутом), в напрямі до Білогорщі – без змін;

автобуси №37 працюватимуть за розділеним маршрутом:

вул. Підголоско – просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі їхатиме по вул. Варшавській, вул. Г. Хоткевича – пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №39 курсуватимуть з вул. Богданівської до пл. Галицької;

курсуватимуть з вул. Богданівської до пл. Галицької; автобуси № 41 : в напрямі Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Липинського – просп. Чорновола (далі за маршрутом), в напрямі вул. Сихівської – без змін;

автобуси №43 їхатимуть по вул. С. Бандери – Вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

їхатимуть по вул. С. Бандери – Вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – надалі за маршрутом (в обох напрямах); автобуси №45 їхатимуть так: ТРЦ «Вікторія Гарденс» – вул. Княгині Ольги – вул. Вітовського (в обидва боки) – вул. І. Франка – вул. Барвінських;

автобуси №46 працюватимуть так: Голосківський цвинтар – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка (далі за маршрутом, в обох напрямах);

працюватимуть так: Голосківський цвинтар – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка (далі за маршрутом, в обох напрямах); автобуси №47А працюватимуть за розділеним маршрутом:

Рясне-2 – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі їхатиме по вул. Варшавській, Санта Барбара – пл. Галицька;

автобуси №48 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Ак. А. Сахарова – надалі за маршрутом (в обох напрямках);

автобуси №51 працюватимуть за розділеним маршрутом:

ТРЦ «Вікторія Гарденс – Городоцька (ТЦ «Магнус»), Галицьке перехрестя – просп. Чорновола – вул. Липинського – у зворотному напрямі їхатиме по вул. Варшавській.

автобуси №52 в напрямі вул. Варшавської будуть закорочені до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»;

в напрямі вул. Варшавської будуть закорочені до вул. Городоцької (ТЦ «Магнус»; автобуси №53 їхатимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси №55а/№56а курсуватимуть до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі – по вул. Варшавській;

курсуватимуть до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі – по вул. Варшавській; автобуси №57 будуть закорочені до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №58/№59 будуть скорочені до станції «Підзамче»;

будуть скорочені до станції «Підзамче»; автобуси №61 будуть працювати за розділеним маршрутом:

автобус №63 їхатиме до станції «Підзамче»;

автобус №63 їхатиме до станції «Підзамче»;

автобуси №84 працюватимуть за розділеним маршрутом:

Рудне – вул. Городоцька (ТЦ «Магнус»), вул. Щурата– перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського. У зворотному напрямі їхатиме по вул. Варшавській;