Андрія Парубія вбили неподалік дому 30 серпня 2025 року

Площу навпроти Львівської обласної військової адміністрації назвали на честь вбитого нардепа, Героя України Андрія Парубія. Відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міської ради в четвер, 30 квітня.

Площею Андрія Парубія називатиметься нинішня вул. Винниченка, на ділянці від вул. Личаківської до вул. Просвіти, включно зі сквером На Валах. Цю локацію обирали за погодженням із родиною Андрія Парубія.

«Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія», – прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Площа Андрія Парубія у Львові. Візуалізація ЛМР

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. За інформацією СБУ, підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельников діяв на замовлення російських спецслужб. Справу про вбивство політика розглядає Франківський районний суд.

1 жовтня 2025 року, в День захисників і захисниць, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно).