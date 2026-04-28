Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року неподалік його дому у Львові

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав Львівську міську раду перейменувати вул. Винниченка на вул. Андрія Парубія та звинуватив у затягуванні цього процесу. Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко відповів, що на сесії в четвер, 30 квітня, одну з центральних вулиць у Львові назвуть на честь Андрія Парубія й це рішення вже погодили з його родиною.

Днями Київська міська рада назвала вулицю біля Маріїнського парку в урядовому кварталі на честь убитого народного депутата, Героя України Андрія Парубія. Максим Козицький претензійно звинуватив міську раду Львова в тому, що у місті, де він жив, вулиці на честь політика немає досі.

«Парадокс у тому, що в Києві, в урядовому кварталі, вулиця Парубія вже з’являється. А ми у Львові щодня ходимо до головних державних установ області вулицею, назва якої досі викликає суперечки й тягне за собою неоднозначний історичний шлейф. Звертаюся до колег із Львівської міської ради і особисто до Андрія Садового: чи не час перестати ігнорувати голос громади?», – написав 28 квітня Максим Козицький.

Керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко у відповідь на ці звинувачення повідомив, що цього четверга, 30 квітня, за узгодженням із родиною Андрія Парубія, Львівська міська рада готується назвати на його честь одну з вулиць у центрі Львова.

«Пане Максиме, з вашого допису виглядає, що з родиною Андрія Парубія ви не спілкуєтеся, інакше б знали вже про прийняті рішення містом щодо найменування однієї з вулиць в центрі Львова», – повідомив Євген Бойко.

Яку саме вулицю у Львові назвуть на честь політика в міській раді не розголошують, відповідного питання в порядку денному наразі також немає.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. За інформацією СБУ, підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельников діяв на замовлення російських спецслужб. Справу про вбивство політика розглядає Франківський районний суд.

1 жовтня 2025 року, в День захисників і захисниць, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно).