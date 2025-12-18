Вулиця Гіпсова отримала назву на честь академіка Ігоря Юхновського

У Львові перейменували ще дві вулиці. Вул. Гіпсова буде названа на честь Ігоря Юхновського, а Східна – на честь Омеляна Пріцака. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міської ради на засіданні 18 грудня.

Зокрема, вул. Гіпсову у Франківському районі Львова перейменували на честь Ігоря Юхновського. Вулиця виникла як дорога, що вела від вулиці Болотної до гіпсової фабрики Йосифа Франца, а з 1871 року має статус вулиці та отримала назву на честь тої самої фабрики. Під час німецької окупації Львова у 1943-1944 роках вулиця називалася Ріхтгофенґассе. У 1944 році вулиці повернули історичну назву, проте у 1975 році її знову перейменували на Брестську. Знову Гіпсовою вулиці називається з 1991 року. Вулиця забудована переважно приватними особняками та історичними віллами.

Вул. Східну розташована у Шевченківському районі Львова. Її перейменували на вул. Омеляна Пріцака. Вулиця утворилася у передміському селі Замарстинів і у 1931 році отримала назву Всходня, а з 1946 року й донині називалася Східною.

Раніше на честь академіка Ігоря Юхновського називали вул. Буйка, втім пізніше її перейменували на честь Героя України Павла Думанського. Також мерія розглядала варіант перейменувати вул. Наукову на вул. Юхновського.

Омелян Пріцак – українсько-американський науковець, який народився в Самбірському районі та помер у Бостоні в США. Він засновник і перший директор Українського наукового інституту Гарвардського університету (до 1989). У 90-х він повернувся в Україну, де займався розбудовою майбутнього Інституту сходознавства імені Кримського НАН України, але через хворобу у 1996 році повернувся в США, де помер у 2006 році.