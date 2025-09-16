Микола Кацал заснував хор Дударик, відомий сьогодні по всьому світу

У вівторок, 16 вересня, під час засідання сесії ЛМР депутати затвердили низку назв для проєктованих вулиць у Львівській громаді. Одна з таких вулиць, що плануються до будівництва, отримає ім’я засновника хорової капели «Дударик» Миколи Кацала.

На честь Миколи Кацала назвуть проєктовану вулицю між вулицями Роксоляни і Тараса Шевченка. Зі зверненням про найменування однієї з вулиць Львова на честь хормейстра до міськради Львова звертались колективи хорової школи «Дударик» і хорової капели «Дударик», а також Львівське екуменічне братство, сказав син Миколи Кацала і теперішній керівник хору «Дударик» Дмитро Кацал, повідомляє пресслужба ЛМР.

Назви для інших вулиць

Окрім вулиці Миколи Кацала, у місті офіційно з’явилися нові топоніми:

низка проєктних вулиць в районі Клепарів тепер матимуть назви 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й та 6-й Клепарівські провулки;

між вулицями Холодною, Винницею та Брюховицькою визначені вулиці Манежна та Торійська;

на масиві «Під Голоском» нові проєктні вулиці отримали назви Великоголосківська, Долина та Стосика;

у Рудному вулиця Проєктна 1 названа на честь Блаженного Миколая Чарнецького, а Проєктна 2 – на честь Блаженного Олексія Зарицького.

Відповідно до ухвали ЛМР, впродовж місяця районні адміністрації мають виготовити й встановити таблиці з новими назвами, а управління державної реєстрації юридичного департаменту надішле документ у відповідні державні установи.

Довідково. Микола Кацал – український хоровий диригент, педагог і громадський діяч, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин Львова. У 1971 році разом із дружиною заснував хор хлопчиків та юнаків «Дударик», який згодом переріс у Державну хорову капелу та став однією з візитівок Львова. У 1989 році Микола Кацал ініціював створення першої в Україні Державної хорової школи. Микола Кацал помер у Львові в травні 2016 року.