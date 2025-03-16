Вулиця на честь Павла Думанського з’явилася замість вулиці професора Петра Буйка

У неділю, 16 березня, у Львові офіційно відкрили вулицю, названу на честь наймолодшого Героя України Павла Думанського. 19-річний львів’янин загинув у бою з росіянами, прикривши собою побратимів. Про це повідомила Львівська міськрада.

«Сьогодні ми живемо у час, коли на наших очах народжуються наші Герої і твориться новітня історія нашої країни. І кожному з нас кожного дня про це потрібно пам’ятати. Бо наша боротьба триває, і наші Герої мають бути в новітній історії нашого міста. Саме вони формують історію майбутнього нашої держави. Дякую батькам за Героя, який врятував не лише своїх побратимів, а й своїм прикладом продовжує рятувати нашу державу», – цитує ЛМР першого заступника мера Львова Андрія Москаленка.

19-річний Павло Думанський загинув у бою з росіянами, прикривши собою побратимів

Вулиця на честь Павла Думанського з’явилася замість вулиці професора Петра Буйка. Її урочисто відкрили за участю родини, друзів та побратимів Павла Думанського, представників 125-ї окремої бригади.

«Дякую всім, хто прийшов сьогодні сюди. Адже це свідчить про те, що кожен з вас знає, що таке честь. Я дуже хочу, щоб ця вулиця всім нам нагадувала не лише про чин Павла, а й про чин усіх наших захисників, щоб вона прославляла усіх наших Героїв і наші Збройні Сили. Бо всі, хто став на захист нашої країни, є Героями», – сказав Роман Думанський, батько Павла.

Спершу хвилиною мовчання вшанували пам’ять Павла Думанського та усіх полеглих захисників і захисниць України. Після цього відбулась урочиста церемонія відкриття таблиці з найменуванням вулиці та її освячення. Завершилась урочистість музичним виступом хору «Гомін».

Павло Думанський у березні 2022 року добровільно став до лав Збройних Сил України, долучившись до складу 125-ї бригади територіальної оборони. У листопаді цього ж року він героїчно загинув у бою поблизу Ямполівки на Донеччині. Йому було лише 19 років. Посмертно він удостоєний звання Героя України – наймолодшого в історії нашої держави.