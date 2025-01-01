Іменем Ірини Фаріон назвали колишню вулицю Технічну

У перший день нового року, 1 січня 2025 року, у Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон. На честь відомої мовознавиці, викладачки, громадської діячки назвали колишню вулицю Технічну. Вона розташована неподалік Львівської політехніки, де Ірина Фаріон багато років працювала.

Під час відкриття вулиці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що Ірина Фаріон належить до людей, які карбують нашу незалежність: «Коли обговорювали, яка вулиця могла б гідно нести не так пам’ять, як майбутнє, не випадково вибрали цю. Вона зовсім поруч з центром міста і політехнікою. Багато людей будуть пам’ятати Ірину Дмитрівну. Вона залишила у нас багато спогадів про історію, натхнення, рішення, які змінили завдяки їй».

Заступник голови ЛОВА Олександр Кулепін додав, що вшанування пам’яті перейменуванням вулиці є актом вияву поваги до людини, яка присвятили своє життя боротьбі за українську мову: «Мова – це та база, яка додає нам всім єдності і робить нас сильнішими у боротьбі з ворогом. Ця вулиця Ірини Фаріон має нагадувати всім нам, що треба боротись, відстоювати і розвивати українську мову».

фото Марії Масюк/ZAXID.NET

Відкриття вулиці символічно організували 1 січня, у день народження Степана Бандери. Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин-Особа назвала маму новим провідником української нації і перефразувала її слова, які мовознавиця свого часу говорила про Бандеру: «Смерть стала безсмертям і самої Ірини Фаріон. Її ідея нації, яку вона сповідувала, за яку вона боролася і за яку її жорстоко вбили. Бандеризація країни стане фаріонізацією країни. Це має стати метою життя свідомих українців, які готові боротися за свою націю. Осягаймо героїчний чин Ірини Фаріон, яка все своє життя віддала Україні. Вічна пам’ять Ірині Фаріон і вічна помста!»

Відкриття вулиці завершили різдвяною колядою, яку виконав хор «Гомін».

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула унаслідок кульового поранення 19 липня біля свого житлового будинку на вул. Масарика. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення. Йому інкримінують умисне вбивство людини через виконання нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості.

Вул. Технічну, що сполучає головний корпус НУ «Львівська політехніка» та парк імені Івана Франка, вирішили перейменувати на честь Ірини Фаріон на сесії Львівської міської ради 28 листопада. Також встановили меморіальні таблиці на фасаді будинку на вул. Масарика, 3 та ліцею №75 імені Лесі Українки, де Ірина Фаріон навчалася. Ще одну вулицю на честь Ірини Фаріон вирішили перейменувати в Івано-Франківську.