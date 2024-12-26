Зібрані докази свідчать, що вбивство відбулося через виконання потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості

Досудове розслідування у справі вбивства громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон завершили. Дії 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка перекваліфікували, зібрані докази свідчать, що вбивство відбулося через виконання потерпілою громадського обов’язку. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це у четвер, 26 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що 19 липня 2024 року, у Львові, обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета, після чого втік з місця події. Від проникаючого вогнепального поранення у голову жінка в той же день померла у лікарні.

Зібрані докази свідчать, що вбивство відбулося через виконання потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості. Зокрема, в обвинуваченого були наявні переконання щодо «національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою». А Ірина Фаріон, яка відома своєю громадською позицією щодо захисту та розвитку української мови та культури, своїми діями нібито розколює народну єдність. На підставі чого у В’ячеслава Зінченка виник умисел на її вбивство.

На підставі зібраних доказів дії В’ячеслава Зінченка перекваліфікували. Тепер йому інкримінують умисне вбивство особи через виконання нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Обвинуваченому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі, або довічне. Зазначимо, раніше В’ячеславу Зінченку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), у цьому випадку покарання передбачало позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави, який продовжено до 12 січня 2025 року.

Нагадаємо, що 19 липня Ірину Фаріон вбили пострілом у голову біля її будинку у Львові на Масарика, 3. Поліція 21 липня опублікувала фото ймовірного вбивці, а вже 25 липня затримала в Дніпрі В'ячеслава Зінченка, якого назвали підозрюваним.