Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко

У четвер, 19 вересня, Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу 18-річному В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Суд продовжив арешт до 17 листопада. Адвокат Ігор Сулима просив суд відправити підозрюваного під домашній арешт.

Також суд продовжив термін досудового розслідування до 26 січня 2025 року у справі вбивства Ірини Фаріон. На засідання приїхала мама Зінченка Олена й заявила, що його утримують незаконно. Жінка вигукувала, що любить сина, й бачить його вперше за два місяці. Олена Зінченко звернулася до доньки Фаріон Софії Семчишин й попросила не спілкуватися з її сином.

У суді Зінченко заявляв, що йому загрожує смертельна небезпека від російських радикальних угруповань. Прокурори зазначили, що у межах двох місяців неможливо завершити досудове розслідування, оскільки наразі експертні центри перевантажені. Слідство запланувало 57 експертиз, які мають завершити до кінця листопада.

Адвокат Сулима назвав це затягуванням досудового розслідування. Крім цього, Сулима заявив, що прокурори упереджені до підзахисного, оскільки з ними у залі суду обіймалася донька Ірини Фаріон. Захисник заявив про тиск на слідство й просив відсторонити прокурорів. Натомість прокурори відкинули всі звинувачення й заявили, що це лише припущення адвоката. Суддя Віктор Романюк відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення прокурорів.

Нагадаємо, що 19 липня Ірину Фаріон вбили пострілом у голову біля її будинку у Львові на Масарика, 3. Поліція 21 липня опублікувала фото ймовірного вбивці, а вже 25 липня затримала в Дніпрі В'ячеслава Зінченка, якого назвали підозрюваним. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що за час пошуків правоохоронці перевірили приблизно 100 га лісу та опитали 900 свідків. За словами Клименка, підозрюваний заховав пістолет.

Суддя Галицького райсуду Олег Юрків 26 липня відправив В'ячеслава Зінченка в СІЗО. На початку засідання підозрюваний не заперечував причетність до вбивства й на запитання доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин, чому він вбив її матір, відповідав: «Час покаже». Вже після спілкування з адвокатом Ігор Сулимою, який не одразу прибув на засідання, В'ячеслав Зінченко почав повністю заперечувати провину.

Адвокат Ігор Сулима намагався оскаржити запобіжний захід й просив відправити підозрюваного під домашній арешт. Однак Львівський апеляційний суд 5 серпня залишив В'ячеслава Зінченка в СІЗО.