18-річного Вʼячеслава Зінченка підозрюють у вбивстві політичної діячки Ірини Фаріон

Львівський апеляційний суд залишив підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка в СІЗО без права внесення застави. Адвокат Зінченка Ігор Сулима клопотав, аби суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета за адресою проживання підозрюваного у Дніпрі. Однак суддя Василь Головатий залишив чинним запобіжний захід, який 26 липня обрав Галицький райсуд.

Як інформував ZAXID.NET, 26 липня Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Його адвокат оскаржив цю ухвалу в апеляційному суді, наполягаючи на домашньому арешті з носінням електронного браслета. 5 серпня справу розглядав головуючий суддя Львівського апеляційного суду Василь Головатий. Зважаючи на резонансність справи, суд залишив В’ячеслава Зінченка під вартою без альтернативи застави до 22 вересня 2024 року. Ця ухвала є остаточною і оскаржити її не можна.

Сам підозрюваний у вбивстві не був присутній на засіданні. В’ячеслав Зінченко приєднався до засідання онлайн й сказав, що не має жодних коментарів. Зі слів його адвоката, він перебуває під охороною. Під час судового засідання Ігор Сулима розповідав, що у справі відсутні прямі докази вини його клієнта. Захисник каже, що зі слів доньки, 19 липня 2024 року, вони з мамою мали їхати в Болгарію на відпочинок й про це знало обмежене коло людей. Він апелює, що підозрюваний не міг знати, що 19 липня – по суті останній день, коли він міг скоїти цей злочин. Крім цього, Сулима сказав, що біля будинку Фаріон на вулиці Масарика є щонайменше шість камер, а слідчі показували ракурси лише з однієї.

«Один зі свідків, який прокладав в тому районі комунікаційні мережі [неподалік вбивства], повідомив, що того дня бачив чоловіка в вільному одязі віком до 30 років. Але він не підтвердив, що бачив саме підозрюваного Зінченка», – говорив Сулима.

Натомість прокурори Сергій Бурдін, Дмитро Петльований та Андрій Савчишин наполягали на тому, що оскільки злочин є важким, підозрюваний має перебувати під вартою без альтернативи застави. Крім цього, прокурори зазначили, що наразі триває лише досудове розслідування й коментарі адвоката щодо достовірності доказів – не доречні, однак зібрані докази доводять, що В’ячеслав Зінченко може бути причетним до злочину.

Зазначимо, що на засіданні був присутній батько В’ячеслава Зінченка, який є військовослужбовцем. У суд також прийшла донька вбитої Ірини Фаріон Софія Семчишин з фотографією матері та депутати Львівської міськради від партії «Свобода». Зокрема, Любомир Мельничук та Андіян Гутник.

Батько В’ячеслава Зінченка 5 серпня 2024 року (Фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів сусідів, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

25 липня правоохоронці затримали хлопця в Дніпрі в його помешканні. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження та опитуванню свідків. 26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Пізніше журналісти ідентифікували затриманого – ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко, у його телефоні знайшли докази підготовки до злочину. На околиці Львова слідчі також виявили приватний будинок, де міг переховуватись підозрюваний.