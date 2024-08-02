Поліцейські знайшли в Брюховицькому лісі дачний будинок, де міг пересиджувати вбивця Ірини Фаріон

Під час відпрацювання лісу у пошуку вбивці Ірини Фаріон поліцейські виявили в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова дачний будинок, в якому міг пересиджувати вбивця. Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова арештував речі, вилучені поліцією з цього будинку.

Як зазначається в ухвалі суду, 21 липня під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вбивства Ірини Фаріон, поліцейські виявили в лісі дачний будинок, у якому буди речі ймовірного вбивці, зокрема, його одяг та інше. Першим на ухвалу суду звернув увагу «Судовий репортер».

Поліцейські проникли в будинок. Вони знайшли там пластиковий одноразовий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет Мark, картонну коробку, в якій була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу. Вилучені речі суд арештував як речові докази у кримінальному провадженні.

Будиночок розташований на ділянках городнього товариства «Малі Голоски».

Нагадаємо, 19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрелив у голову 60-річній Ірині Фаріон біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Мовознавицю госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона, але врятувати її життя не вдалося.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Кримінальне провадження відкрите за статтею про умисне вбивство. Камери спостереження показали, що ймовірний вбивця виходив та повертався у бік Брюховицького лісу, де він, швидше за все, і перевдягався. Під час розшуку поліцейські обстежили близько 100 га лісу.

За підозрою у вбивстві мовознавиці затримали 18-річного підлітка з Дніпра В’ячеслава Зінченка.