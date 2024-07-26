Ігор Сулима 26 липня 2024 року у Галицькому суді Львова

У п'ятницю, 26 липня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави 18-річному В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві 60-річної Ірини Фаріон. Адвокатом Зінченка став 59-річний Ігор Сулима з Прикарпаття.

На думку адвоката, докази у справі В'ячеслава Зінченка є необґрунтованими. Він повідомив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції. Зазначимо, що Ігор Сулима не був присутнім на початку засідання 26 липня і підозрюваний не заперечував причетності до вбивства. На запитання доньки Ірини Фаріон, чому він вбив її матір, той відповідав: «Час покаже». Після спілкування з адвокатом В'ячеслав Зінченко почав повністю заперечувати провину.

Зазначимо, що Ігор Сулима отримав адвокатську ліцензію у 2004 році. У 2018 році він заснував адвокатське бюро «Сулима і партнери». Захисник спеціалізується на різноманітних справах: від ДТП до держзради та колабораційної діяльності. Зокрема, у судовому реєстрі можна знайти справу підозрюваного у колаборанстві Геннадія Царьова, яку слухають в Івано-Франківському міському суді. З червня 2024 року Царьова захищає Сулима. Також адвокат є захисником обвинуваченої в колаборанстві Світлани Царьової.

Також у 2024 році Сулима став адвокатом Тетяни Лупової, яку звинувачують у колабораційній діяльності. Її справу почали слухати у червні 2024 року. Крім цього, адвокат захищав депутатку держдуми РФ Ірину Філатову, яку звинувачували у посяганні на територіальну цілісність. У травні 2024 року Івано-Франківський міський суд заочно засудив її на 15 років з конфіскацією майна. Сулима був захисником депутатів держдуми Росії Миколи Харитонова, Олексія Чєпи, Галини Хованської та іншим, які теж отримали заочні вироки. У 2023 році Сулима теж брав участь у справах депутатів російського уряду. З 2022 року в Івано-Франківську слухають справу підозрюваних у держзраді Олександра Віхляєва, Галини Кришталь та Дмитра Кузнєцова.

Найвідомішим клієнтом Ігоря Сулими був 57-річний пропагандист з Івано-Франківська Руслан Коцаба, який втік до США. У 2015 році його визнали винним у держзраді, але апеляційний суд Івано-Франківська виправдав Коцабу. Ігор Сулима розповідав, що Коцаба не вчиняв держзради й звинувачення незаконні. Крім цього, він зазначав, що це особисті думки Коцаби й співпрацював зі скандальною адвокаткою, Тетяною Монтян, яка перебуває на окупованих територіях. Зазначимо, що пропагандист Коцаба публічно закликав бойкотувати мобілізацію.